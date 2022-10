Wupperorte in Radevormwald : Auf dem Weg zu mehr Vernetzung

Wupperorte Nach der ersten Wupperkonferenz berichtet der Quartiermanager von positiven Rückmeldungen. Unklar ist noch, wie die Strukturen auf längere Sicht aussehen können. Was bislang angestoßen wurde, entwickelt bereits ein Eigenleben.

David Truszczynski hat schon von Berufs wegen im Blick, was sich in den Wupperorten tut. Doch auch der Quartiermanager erlebt manchmal Überraschungen. „Ich wurde neulich angesprochen, weil vor Ort ein Flyer verteilt wurde, bei dem es um Vernetzung von Nachbarn ging“, berichtet er.

Das Quartiermanagement hatte nichts damit zu tun – oder zumindest nur indirekt. „Es handelte sich um einen Aufruf von Bürgern, sich an einer Gruppe der App „nebenan“ zu beteiligen. „Diese App wurde von meiner Vorgängerin Marie Steinhauer in die Wupperorte gebracht“, erklärt Truszczynski. Steinhauer, inzwischen Wirtschaftsförderin der Stadt Radevormwald, wollte damit ein weiteres Tool anbieten, mit denen die Menschen in den Ortschaften sich austauschen können. Wie man sehe, habe die Sache nun ein Eigenleben entwickelt, so dass Bürgerinnen und Bürger selber neue Gruppen ins Leben rufen.