Ordnungsamt in Radevormwald Auch in Rade mehr private „Knöllchen“-Anzeigen

Ein 18-Jähriger aus Sachsen-Anhalt sorgt seit einigen Wochen für lebhafte Debatten in der deutschen Öffentlichkeit. Niclas M. nennt sich selber „Anzeigenhauptmeister“. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, Falschparker bei Ordnungsämtern zu melden – und zwar nicht nur in seiner Heimatstadt Gräfenhainichen, sondern in vielen deutschen Städten. Eine Dokumentation bei „Spiegel TV“ machte ihn im Februar bundesweit bekannt – aber auch für viele Menschen zu einer Hassfigur. Inzwischen erlebte der „Anzeigenhauptmeister“ bereits mehrere körperliche Übergriffe, so wurde er im April in Bautzen von einem Mann ins Gesicht geschlagen.