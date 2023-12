Arbeitsmarkt in Radevormwald Mehr Menschen ohne Arbeit – zugleich mehr offene Stellen

„Die Entwicklung im November ist in den Regionen sehr unterschiedlich“, sagt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. „Während die Zahl der Arbeitslosen in Leverkusen gestiegen ist, ist sie in Rhein-Berg und Oberberg gesunken. Die Zahl der Arbeitsaufnahmen liegt erfreulicherweise über dem Vorjahresniveau.“ Dennoch sei die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt derzeit eher verhalten. Nach wie vor suchten die Unternehmen in der Region dringend Fachkräfte.