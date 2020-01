Theater in Radevormwald : „Wipperwagen“ mobilisiert Massen

Radevormwald Die Amateur-Theatergruppe gastierte am Samstag im fast vollbesetzten Bürgerhaus.

Obwohl die Hobby-Schauspieler der Amateur-Theatergruppe „Der Wipperwagen“ aus Hückeswagen schon mehr als zehn Jahre in Radevormwald auftreten, haben die vergangenen Jahre einen regelrechten Boom gebracht. Pressesprecherin Maybritt Schützenmeister hat das Publikum wachsen sehen. „Die letzten Aufführungen waren schon ziemlich groß. Als wir 2019 über 80 Zuschauer in Rade erreicht haben, waren wir schon überglücklich“, sagt sie. Damals haben sie und ihre Theaterfreunde nicht damit gerechnet, dass sie mal mehr als 300 Zuschauer in den großen Saal des Bürgerhauses locken würden. Der Vorverkauf für die Komödie „Schietwetter“ von Jannes Frahmsen war aber bereits bestens gelaufen. Die Stadtbücherei, die sich für den „Wipperwagen“ und den Kulturkreis Radevormwald um den Vorverkauf kümmert, forderte immer mehr Karten an. „Die ersten 80 Karten waren nach zwei Wochen weg, also habe ich noch mal 50 weitere Karten nach Radevormwald gebracht. Anfang des Jahres wurden dann noch mal Karten nachgeordert. Von den 80 Karten, die ich im Januar in die Stadtbücherei gebracht habe, sind nur noch wenige da“, sagte Maybritt Schützenmeister einen Tag vor der Aufführung.