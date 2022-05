Wandertag in Radevormwald : Mehr als 200 Wanderer am 1. Mai unterwegs

Info

Finanzierung Trotz der langen Corona-Pause in den vergangenen Jahren waren alle Sponsoren beim Neustart des beliebten Wandertages am Sonntag wieder mit an Bord. So musste kein Startgeld erhoben werden. Erfrischungen und der Shuttle-Service wurden den Teilnehmern somit wieder kostenlos angeboten.

Verpflegung Kuchen und Grillwürstchen am Zielpunkt an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt servierten die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Dahlerau. Auch sie schlossen an ihre treue Unterstützung der Aktion vor Pandemie-Zeiten an.