Kindertheater in Radevormwald Kleine Kinder mit großem Auftritt

Inhaltlich geht es um die wohl bekannteste Herbergssuche aller Zeiten. Maria und Josef sind auf dem Weg, um eine Unterkunft in Bethlehem zu finden, in der das Jesuskind zur Welt kommen kann. Zuerst müssen sie sich aber vergeblich von Gasthaus zu Gasthaus schleppen, was mit phantasievoller Bühnendekoration sehr schön dargestellt wird, während mit dem Lied „Kein Platz, kein Platz!“ aus vielen Kinderkehlen die dazu passende akustische Untermalung für diese an sich sehr traurige Situation kommt. Schließlich findet das Paar aber den Stall, in dem zwar in ärmlicher, dafür aber heimeliger Atmosphäre im Verlauf der Heiligen Nacht der Heiland geboren wird – „Freude, Freude“ herrscht da dann nicht nur bei Maria und Joseph, sondern auch bei Ochse, Esel, den Engeln, den Hirten – und natürlich auch bei den vielen Besuchern im Bürgerhaus, die mit Applaus nicht sparsam sind.