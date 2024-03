Straßenverkehr in Radevormwald Neue Ampelphasen könnten Lärm mindern

Nach den geltenden Grenzwerten gibt es nur im Bereich der Bundesstraße 229 im Radevormwalder Stadtgebiet ein größeres Lärmproblem. Betroffen seien vor allem die Ortschaften Herbeck und Bergerhof. Der Bereich zwischen dem dortigen Kreisverkehr und der westlichen Fußgängerbrücke (Höhe des Wendekreises Weststraße) wird jährlich von mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen befahren. „Irrtümlich wurde dieser Bereich in der offiziellen Lärmkartierung des LANUV nicht berücksichtigt“, heißt es in der Unterlage der Stadt. So musste die Stadt durch das so genannte ODEN-System die Werte nachberechnen. Problematisch sei besonders der Bereich zwischen dem Kreisverkehr Bergerhof und und der Einmündung der Kreuzstraße bzw. Dietrich-Bonhoeffer-Straße. An den Fassaden der Gebäude dort werde teilweise ein 24-Stunden-Schallpegel von 70 Dezibel erreicht. Als Richtwert für Wohngebiete gelten 50 bis 55 Dezibel am Tag, in der Nach 40 bis 45 Dezibel. Dieser Abschnitt solle daher besonders im Fokus stehen.