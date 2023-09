Immobilienmarkt in Radevormwald Was Häuslebauer jetzt wissen müssen

Der Preisrückgang bei freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern unterscheidet sich ebenfalls je nach Region. Im Nordkreis, in dem der Durchschnittswert einer solchen Immobilie mit etwa 300.000 Euro ohnehin etwas höher liegt als im Mittel- und Südkreis, verzeichnete der Gutachterausschuss einen Rückgang von zwei Prozent. Im Mittelkreis kosten freistehende Häuser derzeit etwa 250.000 Euro, hier gab es einen Rückgang von 16 Prozent. Auch im Südkreis, in dem Häuser derzeit mit im Schnitt 225.000 Euro am günstigsten sind, gab es einen üppigen Preisrückgang von 15 Prozent. Je nach Baujahr, Lage, Ausstattung und Beschaffenheit variieren die Kaufpreise stark.