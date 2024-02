Politik in Radevormwald Massen an Regenwasser machen Anwohnern Sorgen

Die Fraktion der Sozialdemokraten in Radevormwald hat eine Anfrage für den kommenden Bauausschuss am Dienstag, 6. Februar, gestellt. Darin geht es um den Abfluss des Regenwassers im Bereich der Ortschaft Niedernfeld am westlichen Ortsausgang. Um Weihnachten 2023 und in der ersten Woche des neuen Jahres habe es auch in Radevormwald tagelang geregnet. Auch auf das Baugebiet Karthausen fiel eine Menge Niederschlag, der über den Karthausener Bach abgeleitet wird. Das Regenwasser fließe im Karthausener Bach an der alten Landstraße in Niedernfeld durch ein Rohr mit 60 Zentimetern Durchmesser, schildert Fraktionsmitglied Majid Haberkorn die Situation. Der Bach fließe dabei über ein privates Grundstück. „Die Gefahr einer Überflutung des Gebietes Niedernfeld Hausnummer 1 und Hausnummer 2 ist in diesem Fall groß“, stellt der Ratsherr fest. Besonders zu beachten sei dabei der Höhenunterschied zwischen Bach und Gelände, der etwa 1,80 Meter betrage.