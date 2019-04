Kulturkreis : „MaskeRader“ spielen „Agatha Christie’s Hobby ist Mord“

Radevormwald Die Laientheatergruppe des Kulturkreises, die „MaskeRader“, laden zur ersten Aufführung des Krimis „Agatha Christie’s Hobby ist Mord“ nach einem Kriminalstück von Florian Battermann ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz ein.

Das verspricht Spannung pur: Am Samstag, 4. Mai, 19.30 Uhr, lädt die Laientheatergruppe des Kulturkreises Radevormwald, die „MaskeRader“, zur ersten Aufführung des Krimis „Agatha Christie’s Hobby ist Mord“ nach einem Kriminalstück von Florian Battermann ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz ein. Einlass ist ab 19 Uhr; es gibt eine Pause. Karten gibt es zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf in der Stadtbücherei im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz, Tel. 02195 932177, oder an der Abendkasse.