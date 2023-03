Kulturkreis Radevormwald „Mords-Sonntag“ im Bürgerhaus

Zum Inhalt: Seit Tagen regnet es ohne Unterbrechung. Hélène und Clarissa – zwei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten und in einer Art Hassliebe verbunden sind – wissen vor Langeweile nichts mit sich anzufangen. Als in der Zeitung steht, eine Nachbarin werde vermisst, sehen die beiden ihre Chance, etwas Spannung und Aufregung in ihr Leben zu bringen. Mit einem anonymen Brief machen sie die Polizei auf sich aufmerksam. Und tatsächlich, nur wenige Tage später steht Inspektor Spingeot vor der Tür. Aber ist er wirklich ausschließlich daran interessiert, das Verschwinden von Madame Chaffauchaux aufzuklären?