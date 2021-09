Feste in Radevormwald : Endlich: Martinszug und Weihnachtsmarkt finden wieder statt

Endlich wieder Glühwein im Stadtkern schlürfen – das wird am dritten Adventswochenende möglich sein. Foto: Nico Hertgen/Hertgen, Nico

Radevormwald Stadt, Werbegemeinschaft und Stadtwerke planen im November und Dezember den Neustart des Martinszuges und des Weihnachtsmarktes. Auch einen verkaufsoffenen Sonntag soll es zumindest am 12. Dezember geben.

Diese Nachricht wird viele Menschen in der Stadt freuen: In diesem Jahr wird wieder Sankt Martin durch die Straßen von Radevormwald reiten, begleitet von Laternen, und am dritten Adventswochenende wird es wieder einen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt geben. Das wurde am Mittwoch bei einem gemeinsamen Pressetermin der Stadtverwaltung, der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ und der Stadtwerke mitgeteilt.

Wegen der Corona-Pandemie mussten im vergangenen Jahr sowohl der Martinszug als auch der Weihnachtsmarkt ausfallen. Da das Virus noch immer nicht ganz besiegt ist, muss zum Neustart auf einige vertraute Dinge verzichtet werden.

Info Wer dabei sein will, meldet sich per Mail Anmeldung Wer Interesse an einer Verkaufsbude auf dem Weihnachtsmarkt hat oder wer eine Darbietung auf der Bühne plant, der kann sich bei den Organisatoren per Mail melden unter veranstaltungen@radevormwald.de. Bis zum 15. Oktober sollten die Anfragen eingegangen sein.

„Es wird einen Martinszug geben, aber keinen verkaufsoffenen Sonntag mit Martinsmarkt“, erklärte Wolfgang Scholl, der Leiter der Stabsstelle im Rathaus. Tanja Sonnenschein ergänzt für die Werbegemeinschaft: „Der Versuch, einen verkaufsoffenen Samstag zu etablieren, hatte leider nicht funktioniert.“ Das hatten die Einzelhändler 2019 sowohl zum Martins- als auch zum Weihnachtsfest probiert, um keine Probleme mit der Gewerkschaft Verdi heraufzubeschwören, doch die Resonanz sei gering geblieben.

Es bleibt also vorerst beim Martinszug, damit die Tradition wieder in Gang kommt. Das Datum ist Sonntag, 7. November. Von 17.20 bis 17.30 Uhr versammeln sich die Teilnehmer auf dem Hohenfuhrplatz, um 17.40 Uhr beginnt der Zug dann. Tanja und Britta Busch werden wieder den Sankt Martin und den Bettelmann spielen. Der Zug geht über die Hohenfuhrstraße, die Carl-Diemstraße, die Bachstraße, zur Wiesenstraße und von dort zum Festplatz. „Den haben wir gewählt, weil dort mehr Platz ist als auf dem Markt“, erläutert Scholl. Dort wird es eine kurze Feierstunde mit der lutherischen Gemeinde geben. Die Bergstädter Musikanten sind dabei, die Löschzüge Stadt und Landwehr kümmern sich um das Feuer und begleiten den Zug. Auch das DRK wird voraussichtlich dabei sein. Die Stadtwerke sponsern die Weckmänner – gebacken von der Landbäckerei Fischer – und verteilen in den Kitas und Schulen auch die Gutscheine. Die Weckmänner werden dann an vier Ausgabestellen verteilt. „Möglicherweise wird dort Maskenpflicht gelten“, meint Wolfgang Scholl.

Der Weihnachtsmarkt wird vom 10. bis 12. Dezember stattfinden, und zwar auf dem Markt, der Kaiserstraße und dem Schlossmacherplatz. Freitags ist der Markt geöffnet von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr. „Wir streben als Stadt einen verkaufsoffenen Sonntag an“, betont Scholl. Es wird ein Programm auf der Bühne der Bergischen Morgenpost geben – wer Interesse hat, dort aufzutreten, kann sich bei der Verwaltung melden (siehe Info-Kasten), ebenso alle Vereine oder andere Akteure, die Interesse an einer Verkaufsbude auf dem Markt haben. Wie viele Anbieter es geben wird, steht somit noch nicht fest, ein gewisser Abstand wegen der Pandemie wird voraussichtlich vorgeschrieben sein. Das Interesse ist auf jeden Fall da – es gab bereits Anfragen bei der Stadt, wie es mit der Planung aussieht.