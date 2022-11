St. Martin in Radevormwald : Bunte Laternen leuchten in den Wupperorten

Radevormwald Für viele Wupperaner Familien ist es ein Muss – die Teilnahme am dem Martinszug in den Wupperorten. Im Anschluss wurden rund 500 Tüten ausgegeben.

Der Martinszug in den Wupperorten hat am Samstag wieder viele Teilnehmer angezogen. Der Weg führte die Keilbecker Straße hinab, dann in den Schröderweg ab und in den Siedlungsweg. Dort, auf der Fläche zwischen dem Bürgerzentrum und der Evangelischen Kirche traf man sich zum Abschluss.