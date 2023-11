Verkaufsoffener Sonntag in Radevormwald Martinsmarkt leidet unter Regen und Sturm

Es hätte schön sein können – wenn der Regen nicht gewesen wäre. Das ist das nüchterne Fazit eines verregneten und windigen Martinsmarkts am Sonntagnachmittag. Noch im Vorfeld hatte Tanja Sonnenschein von der städtischen Wirtschaftsförderung davon geschwärmt, wie viele Vereine in diesem Jahr mitwirken würden. 16, so viele wie noch nie, hatten sich bereit erklärt, in die Innenstadt zu kommen. Insgesamt 18 Verkaufsstände (inklusive Rewe-Markt Kleinschmidt und der Ausgewogen-Unverpackt-Laden) sollten zusätzlich zu den Einzelhändlern und einer kleinen Blaulichtmeile mit Fahrzeugen des DRK, der Jugendfeuerwehr, des Katastrophenschutzes und des Betriebshofs viele Menschen zum Martinsmarkt locken.