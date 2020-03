Einzelhandel in Radevormwald : Politik berät über verkaufsoffene Sonntage

Radevormwald Martins- und Weihnachtsmarkt sollen ebenfalls wieder sonntags anstatt samstags stattfinden.

In der kommenden Ratssitzung am Donnerstag, 19. März, werden sich die Mitglieder des Gremiums auch mit den geplanten verkaufsoffenen Sonntagen im laufenden Jahr beschäftigen. Die Werbegemeinschaft „Rade lebt“ hat dazu drei Anträge an die Verwaltung geschickt. Es geht um das Stadtfest am 10. Mai, den Martinsmarkt am 8. November und um den Weihnachtsmarkt am 13. Dezember.