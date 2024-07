Kirchen in Radevormwald „Das ist schon was Besonderes“

Nicht nur für die Musiker ein toller Tag, wie einige Gemeindemitglieder betonten. „Das war ein wirklich schöner Gottesdienst mit wunderschöner Musik“, urteilte etwa Gemeindemitglied Ellen Volke. Auch Renate (84) freute sich über so viel Trubel in ihrer Heimatgemeinde. „Endlich wieder miteinander ins Gespräch kommen, das passiert ja leider nicht mehr so häufig.“ Gerne hätte die 84-Jährige aber noch mehr Gäste in Radevormwald willkommen geheißen. „Mehr Zuschauer wären gut. Da muss man wohl mehr Werbung machen.“ Oder sich besser absprechen, wie Ellen Volke einwarf. Parallel zum Gemeindefest der Martini-Gemeinde und des Musiziertags im SELK-Kirchenbezierk Rheinland-Westfalen, feierten auch die Protestanten der Radevormwalder Gemeinden – Lutheraner, Reformierte und Protestanten aus Remlingrade-Dahlerau – zeitgleich ihr großes Gemeindefest in der Innenstadt. Außerdem lockte auch das Weinfest auf den Marktplatz, erinnerte sich Renate. „Das ist das einzige Manko, dass man sich nicht abspricht und alles gleichzeitig stattfindet“, bedauerte die Seniorin.