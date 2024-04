Kirche in Radevormwald Martini-Gemeinde feiert Konfirmation

(s-g) In diesen Tagen finden in den Kirchengemeinden die Feiern zur Konfirmation und zur Erstkommunion statt. Auch in der selbstständigen evangelisch-lutherischen Martini-Gemeinde in Radevormwald wurde nun die Konfirmation gefeiert. Am vergangenen Sonntag wurden elf Jugendliche mit einem Gottesdienst in der Martini-Kirche an der Uelfestraße als Erwachsene in die Gemeinde aufgenommen (Foto: Gemeinde). Die Konfirmanden sind Justin Busch, Kira Furchner, Hanna Gollembusch, Jonas Heistermann, Tim Himmel, Nora Höller, Jakob Kollodzey, Lasse Niedrau, Anton Riewe, Felix Schröder und Leni Seidel. Foto: Gemeinde