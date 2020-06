Kirche in Radevormwald : Martini-Gemeinde plant in der Pandemie „auf Sicht“

Radevormwald Bei der Gemeindeversammlung waren die Folgen des Virus ein zentrales Thema. Positive Nachrichten gibt es aber auch: Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr Zuwachs erhalten und auch Konfirmanden gibt es wieder.

Pastor Florian Reinecke begrüßte die Martini-Gemeinde am Sonntagmorgen zu der Gemeindeversammlung in der Kirche an der Uelfestraße. Die Pandemie hat auch das Leben in der Martini-Gemeinde verändert. Seit März gab es außer Gottesdiensten keine Veranstaltungen mehr, auch die verschiedenen Gruppen ruhen weiterhin. „Wenn die Infektionslage stabil bleibt, werden wir nach den Sommerferien konkret über die Wiederaufnahme mancher Gruppen nachdenken“, sagt Reinecke.