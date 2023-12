Radevormwalds Bürgermeister legt Protest ein „Kann weitere Aufnahme von Flüchtlingen nicht verantworten“

Mans führte weiter aus: „Obwohl ich mich persönlich und in meiner Rolle als Bürgermeister niemals von Problemen in meiner Stadt distanzieren würde, ist es mir ein Anliegen förmlich von der Verantwortung zurückzutreten, weitere geflüchtete Menschen in Radevormwald aufzunehmen und denen, die mir weisungsbefugt sind, diese Verantwortung zu übertragen. Ich kann sie jedenfalls nicht mit meinem Amtseid und meiner Verantwortung allen Menschen gegenüber in Radevormwald vereinbaren.“ Er appelliere an alle Amtsträger sowie an die Politiker auf Länder- und Bundesebene, die kommunale Verwaltungsebene nicht länger über die Maßen zu strapazieren, „damit wir nicht nur noch reagieren, sondern auch agieren können, um unseren vielfältigen Pflichten gerecht zu werden“. Er wünsche sich „eine offene und perspektivreiche Diskussion über die aktuelle Flüchtlingspolitik, die Probleme klar benennt und das Wichtigste, das Wohl aller in den Fokus rückt ohne dabei die Leistungsfähigkeit der Kommunen maßlos zu überschätzen.“ Er hoffe, dass die Ratsmitglieder diese Diskussion unterstützen würden.