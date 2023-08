Eiserne Hochzeit am Kollenberg in Radevormwald Wenn aus Freundschaft Liebe wird

Wenn der Bürgermeister oder sein Stellvertreter bei Manfred und Rosemarie Jacobi zum Gratulieren kommt, wird er zunächst einmal stutzen. So war es bei der Diamanthochzeit vor fünf Jahren und so wird es vermutlich auch jetzt sein, wenn der 86-Jährige und seine ein Jahr jüngere Frau Eiserne Hochzeit feiern. Die gemeinsamen 65 Jahre sieht man die Paar keinesfalls an, und die Radevormwalder sind dankbar, noch so agil und fit zu sein. Wie man es schafft, eine so lange Ehe in guten wie in schlechten Zeiten zu führen, beantwortet Rosemarie Jacobi mit Humor: „Augen zu und durch“, sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen.