Sportverein in Radevormwald „Manege frei!“ fürs RTV-Kinderturnen

Die Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt an der Carl-Diem-Straße verwandelte sich zu diesem Anlass in eine Manege. Und die Kinder des Radevormwalder Turnvereins wurden zu Artisten, Seiltänzern, Jongleuren, wilden Löwen und so fort. Nach dem Einzug mit der entsprechenden Zirkusmusik in die Turnhalle versuchten die Kinder sich in der Jonglage von Tüchern. An den weiteren verschiedenen Stationen balancierten die Kinder über ein Seil, den Schwebebalken wobei unterschiedliche Hindernisse ein gutes Balance- Gefühl von Jedem verlangte. In der großen Tiershow fanden sich zielsichere Elefanten, aktive Pudel, wilde Tiger und mutige Löwen wieder. Die Akrobaten zeigten sich im Umgang mit der Zauberkugel ziemlich geschickt. Alle Turnkinder bewiesen sich als mutige und geschickte Zirkuskinder. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine Urkunde und einen Sticker „Zirkuskind“ zum Aufbügeln.