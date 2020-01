Kindergärten in Radevormwald : Malbücher sollen Kinder an Naturschutz heranführen

So sieht das Titelbild des Buches aus, das nun an alle zwölf Kitas in Radevormwald verteilt wurde. Foto: RBN

Radevormwald Mit einem Malbuch macht der Naturpark Bergisches Land spielerisch auf die zentralen Aufgaben des Naturparks aufmerksam – wie die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft sowie die Erhaltung und Förderungen seltener Arten in der Faune und Flora der Region.

Der Radevormwalder Ortsverband des Bergischen Naturschutzvereins (RBN) will schon Kinder an das Thema Natur und Umweltschutz heranführen. Daher haben die Naturfreunde alle zwölf Kindergärten in Radev kontaktiert und jeweils ein Heft „Flori – im Wald der Feuersalamander“ zur Verfügung gestellt. Darin wird den Mädchen und Jungen nahe gebracht, wie der Salamander sein Leben als Larve beginnt, welche Abenteuer er als Junglurch und erwachsenes Tier erlebt. Einen direkten Heimatbezug gibt es auch: Feuersalamander kommen in der bergischen Region vor, unter anderem im Wiebachtal.