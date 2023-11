Volkstrauertag in Radevormwald „Die Demokratie gibt es nicht mehr zum Nulltarif“

In der Ansprache des stellvertretenden Bürgermeisters Gerd Uellenberg schwang ein Hauch Fassungslosigkeit mit, darüber, dass nach fast 80 Jahren Frieden in Europa der Krieg in der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten zahlreiche Opfer fordere. „Ich möchte etwas sagen, was auch meine Kinder oder meine Enkel anspricht und verwerten können, um anders mit dem umzugehen, was uns die Geschichte lehrt, was und aber auch in der Gegenwart ganz anders wieder einholt“, sagte Uellenberg. „Wir sehen, wie es wieder Krieg gibt, jetzt schon eineinhalb Jahre in der Ukraine, wie der zwischenzeitlich doch so stille Nahostkonflikt wieder aufflammt, wo man Angst hat, dass es explodieren könnte.“ Uellenberg verwies auf das neuste Buch des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck mit dem Titel „Erschütterungen“. Er stellte fest, dass sich Gauck in seinem Buch Sorgen über den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft, aber auch über die Entwicklungen in Europa sowie den geopolitischen Entwicklungen für den Frieden mache.