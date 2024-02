Ausbildungsmesse in Radevormwald Fachkräftenachmittag leidet unter magerer Resonanz

Um diesen Bedarf in irgendeiner Form zu decken, rührte nicht nur Dürholt am Freitagnachmittag die Werbetrommel in der Sporthalle Hermannstraße. Rund 20 Aussteller erklärten sich in diesem Jahr bereit, bei der Premiere eines Fachkräftenachmittags, der eigentlichen Ausbildungsmesse am Samstag vorgelagert, teilzunehmen. Die Resonanz darauf war nicht total mau, bei Weitem aber auch nicht so überragend wie auf der eigentlichen Ausbildungsmesse am Samstag. „Fachkräfte, die einen Job haben und nicht gänzlich unzufrieden sind, die wechseln nicht so einfach“, weiß auch Dürholt. Häufig funktioniere ein solcher Wechsel nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder durch ein deutlich höheres Gehalt, was der Markt in einigen Bereichen allerdings auch nicht leisten kann.