Stadtverwaltung : Frühjahrsputz an vielen Stellen

Radevormwald Öffentliche Toilettenanlagen und das Rokoko-Gartenhaus standen im Fokus.

Die Stadt hat ihren Frühjahrsputz begonnen: Renovierungsarbeiten haben Handwerker in den vergangenen Tagen in der öffentlichen Toilettenanlage an der Oststraße vorgenommen. Die Anlage am Busbahnhof an der Poststraße wird neu gestrichen, da auch sie mit Schmierereien verunstaltet worden ist. Sofern erforderlich, folgen auch Erneuerungen an den Sanitäranlagen, berichtet Sonja Fuchs, Leiterin des Fachbereichs Gebäudemanagement der Stadtverwaltung.