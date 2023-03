Verkehrspolitik in Radevormwald Ausflug per Zug am Wochenende ist möglich

Im Freizeitverkehr, so ergab eine Parkraumerhebung, steuern 1500 Personen pro Tag im Individualverkehr zu 95 Prozent aus dem unmittelbaren Umland die Freizeitbereiche Beyenburger Stausee sowie Kräwinkel an der Wupper-Talsperre an. Dagegen stehen 150 Personen, die an Wochenenden pro Tag mit dem ÖPNV nach Beyenburg, Remlingrade und Dahlerau fahren. Hier würde mit der Wuppertalbahn weitgehend ein Neuverkehr entstehen, weil die Freizeitbereiche derzeit nur schlecht mit Bussen erreichbar sind, kein Fahrradtransport ermöglichen und außerdem keine durchgängige Verbindung existiert. Reisende müssen auf dieser Strecke also mehrfach umsteigen. Die Verkehrsanbindung des Tals mit der Schiene sei für den Freizeitverkehr derzeit weniger interessant, weil es, mit Ausnahme des Wülfingmuseums, „touristisch nur eine geringe Bedeutung“ habe. Dagegen, so das Urteil Roggenkamps, sollte Kräwinkel besser erschlossen werden, denn hier gebe es – trotz einer hohen touristischen Bedeutung – keinen ÖPNV-Anschluss.