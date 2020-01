Schullandschaft in Radevormwald : Machbarkeitsstudie für KGS braucht Zeit

Radevormwald Die Zukunft der Katholischen Grundschule Lindenbaum soll durch eine Studie geklärt werden. Die Gespräche laufen.

Der Rat der Stadt hat im Mai 2019 mit einer klaren Mehrheit die Entscheidung getroffen, eine Machbarkeitsstudie für die Zukunft der Katholischen Grundschule Lindenbaum beauftragen zu lassen. In dieser Machbarkeitsstudie soll geprüft werden, welches Zukunftsmodell für die Grundschule am sinnvollsten ist. In der Vergangenheit waren Politik und Verwaltung mit der Frage überfordert, ob ein Neubau an anderer Stelle oder ein Um- und Anbau am aktuellen Standort sinnvoller ist. Diesen Fragen sollen sich jetzt Experten widmen und innerhalb einer Machbarkeitsstudie die effektivste und zukunftsfähigste Lösung erarbeiten. Teil der Studie ist auch die räumliche Situation der Verbundgrundschule Bergerhof/Wupper. Schulamtsleiter Jürgen Funke nutzte die Sitzung des Schulausschusses in der vergangenen Woche dafür, um einen aktuellen Sachstand zu der Studie über die Grundschulentwicklung in Radevormwald zu geben. „Der Schulausschuss hat die Verwaltung im September damit beauftragt, der Einkaufsgenossenschaft KoPart eG den Auftrag für Beratungsleistungen im Vergabewesen zu erteilen. Diese Beratungsleistungen sollen zur Findung eines Gutachters für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die weitere Entwicklung der Grundschulen KGS und Grundschule Bergerhof dienen“, sagt Funke. Der endgültige Auftrag wurde Ende November erteilt. „Das erste Vorgespräch mit KoPart zur Abklärung der weiteren Verfahrensschritte hat ergeben, dass wir voraussichtlich zum Ende der Sommerferien eine Vorauswahl für die Anbieter der Studie treffen können“, sagt Funke.