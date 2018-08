Radevormwald: Lutherische Kirche ist so ganz anders

Gotteshäuser : Die Lutherische Kirche ist so ganz anders

Radevormwald Die Himmelsausrichtung ist das Besondere am Gotteshaus an der Burgstraße. Ungewöhnlich sind auch die modernen Fenster.

Die Kirchen in Radevormwald sind eigentlich alle in einer strikten Ost-West-Richtung gebaut, ausschließlich die Kirche der Lutheraner weicht von diesem ungeschriebenen Gesetz ab. „Unsere Kirche ist eigentlich keine richtige Kirche, wenn man die Ausrichtung ernst nimmt“, sagt Pfarrer Philipp Müller. „Die Kirche musste außerhalb der Stadtmauern gebaut werden, und deswegen kommt es zu der abweichenden Ausrichtung.“ Damals, 1707, hatte die lutherische Gemeinde etwa 1200 Glieder. Die neu erbaute Kirche wurde bereits 1802 Opfer der Stadtbrandflammen.

Die Kirche ist gut an ihrem Zwiebelturm zu erkennen. Gekrönt wird die Turmspitze von einem vergoldeten Wetterhahn und einem vier Meter hohen Kreuz. Foto: Stefan Gilsbach

Die Kirche, wie sie heute an der Burgstraße steht, ist von weitem gut an ihrem Zwiebelturm zu erkennen. Gekrönt wird die Kirchturmspitze von einem vergoldeten Wetterhahn und einem fast vier Meter hohen Kreuz. Eine weitere Besonderheit der Kirche ist die Sonnenuhr. „Die Sonnenuhr gibt es seit 1997 hier an der Burgstraße. Der Schatten des Zeigers zeigt die mitteleuropäische Zeit“, sagt Pfarrer Jürgen Buttchereyt, der die Kirche an der Burgstraße als seine Heimat sieht.

Grabsteine an der Seitenfront des Gotteshauses an der Burgstraße. Foto: Stefan Gilsbach

Der Innenraum der lutherischen Kirche ist wie viele Kirchen in Radevormwald mit den typisch bergisch angeordneten Prinzipalstücken, also Altar, Kanzel und Orgel ausgestattet. Auffällig ist die farbliche Gestaltung dieser Bauelemente, auf die alle restlichen Möbel abgestimmt sind. Die Kirche an der Burgstraße wirkt in ihrem hellen Grünton, mit goldenen Akzenten und viel Weiß freundlich und hell. „Die Farbgebung der Kirche ist mir sofort aufgefallen, als ich das erste Mal durch die Eingangstür getreten bin. Das ist etwas ganz besonderes“, sagt Philipp Müller. Die Kirche ist sehr eng bestuhlt, der Weg zum Altar führt nicht durch die Mitte der Kirche, sondern über Seitengänge. Pfarrer Müller wünscht sich oft eine etwas flexiblere Anordnung. „Die Kirchbänke sind sehr steif und lassen sich nicht verschieben. Das ist manchmal etwas schade.“ Die Treppen, die zu der Empore hinaufführen, sind in den 1960er Jahren verbreitert worden, so dass der Aufstieg leichter und sicherer geworden ist.

an der Seite zur Hohenfuhrstraße Foto: Stefan Gilsbach



Auffällig sind die Fenster der Kirche, die durch ihre moderne Gestaltung ins Auge fallen. An den Einbau der neuen Fenster kann sich Jürgen Buttchereyt noch gut erinnern. Gestaltet wurden sie von dem Radevormwalder Künstler Gerlach Bente. 2001 wurden die zwölf neuen Fenster eingeweiht. Die verschiedenfarbigen Fenster erzählen durch ihre Farbgebung verschiedene Phasen des menschlichen Lebens. Wie bei einer Prozession kann man bei einem Rundgang durch die Kirche an jeder Stelle anhalten und die Farben für sich selbst deuten.

Pfarrer Jürgen Buttchereyt mag an der Kirche die große Vertrautheit. Foto: Stefan Gilsbach