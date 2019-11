Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : Gemeinde nennt vorläufige Kandidaten

Radevormwald Während der Gemeindeversammlung am Sonntag können anwesende wählbare Mitglieder der Kirchengemeinde vorgeschlagen werden.

() In der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Radevormwald findet am 1. März 2020 die Neuwahl des Presbyteriums statt. In der Gemeindeversammlung, die am kommenden Sonntag, 10. November, im Anschluss an den 10-Uhr-Gottesdienst in der Kirche an der Burgstraße stattfindet, werden die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt.