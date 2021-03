Kirche in Radevormwald : Vorerst gibt es keine Präsenzgottesdienste

Pfarrerin Manuela Melzer

Radevormwald Das Presbyterium der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Radevormwald hat beschlossen, Präsenzgottesdienste weiterhin bis zum 28. März auszusetzen. Die für den 18. April geplante Konfirmation wird verschoben.

Das Presbyterium der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Radevormwald hat beschlossen, Präsenzgottesdienste weiterhin bis zum 28. März auszusetzen. Die für Sonntag, 18. April, geplante Konfirmation ist abgesagt und auf Sonntag, 12. September, verschoben worden. „Die Eltern wurden darüber informiert und haben die Verschiebung begrüßt“, teilt die Kirchengemeinde mit.

Am kommenden Sonntag, 21. März, wird es um 10 Uhr einen musikalischen Gottesdienst geben. Im Mittelpunkt wird das Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ stehen, sowohl inhaltlich als auch in der musikalischen Bearbeitungen durch Johann Sebastian Bach. Am Ende des Gottesdienstes wird Bachs Fantasie und Fuge c-moll erklingen. Alle Interessierten sind eingeladen, sich diesen Gottesdienst auf ihrem PC oder Laptop anzusehen und anzuhören.

Orgelmusik soll auch, wie schon in der Adventszeit, im Rahmen der „Offenen Kirche“ angeboten werden. Ab dem 24. März wird die Kirche an der Burgstraße jeweils mittwochs und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein, um Besuchern eine Möglichkeit zur Andacht und Besinnung bei Orgelmusik zu geben. Natürlich gelten die aktuellen Corona-Bedingungen: Desinfektion am Ein- und Ausgang, Mindestabstand, Mund-Nasenbedeckung sowie Eintrag in die ausliegende Anwesenheitsliste.

Auch die Planung für Karwoche und das Osterfest in der lutherischen Kirchengemeinde steht weitgehend fest. Die von Pfarrer Philipp Müller geleiteten geistlichen Exerzitien zur Passion finden von Montag, 29. bis Mittwoch, 31. März, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr statt. Es ist noch nicht entschieden, ob dies in der Kirche selbst oder online sein wird. Anmeldung ist möglich bei Pfarrer Müller unter Telefon 02195 9349953.

An Gründonnerstag, 1. April, 19.30 Uhr bieten Pfarrer Philipp Müller und Pfarrerin Manuela Melzer in Erinnerung an des letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern einen Zoom-Gottesdienst mit Abendmahl an. Dazu wird um Anmeldung im Gemeindeamt gebeten unter Telefon 02195 67710.

Am Karfreitag findet ab 11.15 Uhr ein ökumenischer Kreuzweg statt, der am Parkplatz des Uelfebades beginnt und auf einer Anhöhe in Herkingrade mit der Aufstellung eines großen Holzkreuzes endet. Es besteht auch die Möglichkeit direkt vom Gemeindehaus Herkingrade dorthin zu gehen. Auch hier wird um Anmeldung beim Gemeindeamt gebeten.

Die Gottesdienste an Karfreitag, 2. April, um 10 Uhr mit Pfarrer Müller, in der Osternacht, 3. April, 21.30 Uhr mit Pfarrerin Melzer und am Ostersonntag, 4. April, um 10 Uhr mit Pfarrer i.R. Dietrich Menn werden live aus der Lutherischen Kirche gestreamt. Am Ostermontag, 5. April, ist um 10 Uhr Gottesdienst in der reformierten Kirche mit Pfarrerin Manuela Melzer.

(s-g)