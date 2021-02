Hilfsangebot in Radevormwald : Kinder sollen wieder mehr Kind sein

Radevormwald/Oberberg Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Lückenlos" haben die Kooperationspartner eine gemeinsame Vorgehensweise vereinbart, um Kinder von psychisch kranken und suchtkranken Eltern zu unterstützen.

Ein neues Hilfsangebot soll künftig auch in der Bergstadt Fuß fassen. Dabei geht es in erster Linie um Gefühle von Angst und Einsamkeit, die zum Alltag von Kindern und Jugendlichen, die mit psychisch- und suchtkranken Eltern zusammenleben, dazugehören. „Sie fühlen sich verantwortlich für ihre Eltern und können nichts an den schlimmen Zuständen in der Familie ändern“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises.