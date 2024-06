Feuerwehr in Radevormwald Löschwasserkonzept für Rade wird vorgestellt

Trotz der trockenen Sommer, die es in den vergangenen Jahren immer wieder gab, hat die Feuerwehr in Radevormwald bislang keine gefählichen Defizite bei der Löschwasserversorgung im Ernstfall erlebt. Zum einen befindet sich in den Einsatzfahrzeugen stets ein Vorrat an Löschmitteln. Und es gibt die Möglichkeit, eine Schlauchleitung zum nächstgelegenen Wasser-Reservoir zu legen. Das wurde beispielsweise bei einem Scheunenbrand in der Ortschaft Beck im Januar 2021 so gehandhabt. Der Hof verfügte glücklicherweise über eine eigene Löschwasserentnahmestelle, doch zur Unterstützung wurde zusätzlich ein Reservoir in Siepen angezapft und ein nahegelegener Bauch gestaut, um per Saugpumpe weiteres Löschwasser zur Einsatzstelle zu leiten.