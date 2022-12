Politik in Radevormwald Löschteiche können Todesfalle für Tiere werden

Allerdings bilden diese Teiche für Tiere oft eine tödliche Falle, denn die die Ufer sind meist steil und glitschig. Immer wieder müssen Naturfreunde feststellen, dass ertrunkene Vierbeiner in den Teichen treiben. Es trifft Haustiere wie Katzen ebenso wie Reptilien, Spitzmäuse, Nagetiere und auch – was viele nicht vermuten würden – Frösche und andere Amphibien. „Die Frösche ertrinken nicht, sondern sind in der Gefahr zu vertrocknen, vor allem in Regenrückhaltebecken, die ja nicht immer mit Wasser gefüllt sind“, erläutert Grünen-Ratsmitglied Bernd Bornewasser.