Veranstaltung in Radevormwald Party-Marathon für die Herbecker Feuerwehr

Einen echten Party-Marathon haben die Männer und Frauen der Löscheinheit Herbeck am Wochenende hinter sich gebracht. Der Anlass, das 150-jährige Bestehen der Herbecker Feuerwehr, verlangte nichts weniger als genau das: Parallel zum Feierabendmarkt, mit ein wenig Verzögerung durch den Regen, zog am Freitagabend ein imposanter Fackelzug durch die Radevormwalder Innenstadt: Männer und Frauen in Uniform, die entweder vorneweg die Insignien der Feuerwehr trugen, wie etwa die beiden Feuerwehr-Äxte, ihre Instrumente spielten oder brennende Fackeln hielten, liefen in einer großen Parade über die Kaiserstraße und den Markt bis hinunter zum Schlossmacherplatz. Ein Ereignis, das zahlreiche Zaungäste in die Innenstadt lockte. Mit 250 Gästen feierte die Einheit am Abend dann im Bürgerhaus weiter. „Es hätte etwas mehr los sein können, aber die Stimmung war trotzdem großartig“, meinte der Herbecker Einheitsführer Theo Aldermann.