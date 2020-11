Gesundheitsamt Oberberg : Lockdown zeigt im Kreisgebiet keine signifikanten Änderungen

Radevormwald Der „Lockdown light“ zeigt im Kreisgebiet bisher keine Verbesserungen hinsichtlich des Infektionsgeschehens. Um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, ist jüngst die Teststraße in der Nachbarstadt Hückeswagen in Betrieb genommen worden.

Der „Lockdown light“, wie die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus landläufig auch bezeichnet werden, zeigt zumindest im Kreisgebiet keine signifikanten Änderungen oder Verbesserungen. Das teilt Kreissprecher Philipp Ising auf Anfrage dieser Redaktion mit. „Wir wissen allerdings auch, dass es ein paar Tage dauern kann, bis ein solcher Teil-Lockdown sich auch in Zahlen widerspiegelt. Im Moment liegt die wichtige Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis bei 167,7. Das ist eine Steigerung zur Vorwoche um 8,1.“ In absoluten Zahlen seien das im Moment 825 positiv getestete Menschen im Kreisgebiet, 69 davon kämen aus Radevormwald.

Um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, ist jüngst die Teststraße in der Nachbarstadt Hückeswagen in Betrieb genommen worden. Dort würden derzeit an drei Tagen in der Woche Tests vorgenommen. „Die Teststraße auf dem Parkplatz im Brunsbachtal ist am 2. November an den Start gegangen, die Kapazitäten können und sollen kurzfristig auf fünf Tage erweitert werden“, sagt Ising. Bislang seien dort rund 2000 Test vorgenommen worden.