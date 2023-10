Oststraße in Radevormwald Lob und Tadel für neue Toilette an der Oststraße

Jahrelang war die öffentliche Toilette an der Oststraße immer wieder ein Thema in der Radevormwalder Politik. Bürger klagten über den heruntergekommenen Zustand der Anlage, nannten sie unter anderem in einem Leserbrief eine „unverantwortliche Zumutung“. Im Jahr 2021 beschloss der Rat, dass die Toiletten umfassend erneuert werden sollen. Die Summe von 200.000 Euro dafür wurde bewilligt. Die Arbeiten begannen im Frühjahr 2023, fertiggestellt wurde die Toilette kurz vor der Pflaumenkirmes im September.