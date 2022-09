Politik in Radevormwald : Lob für die mobilen Klassenzimmer

Politik in Radevormwald

Wupperorte Die Mitglieder des Schulausschusses besichtigten die Grundschule Wupper und machten sich einen Eindruck von den Schulcontainern, in denen die neuen Erstklässler unterrichtet werden. Die Besucher zeigten sich positiv überrascht.

Aufgrund umfangreicher Umbaumaßnahmen am Schulstandort werden seit diesem Schuljahr die neuen Erstklässler der Gemeinschaftsgrundschule Wupper in sogenannten mobilen Klassenzimmern unterrichtet. Für den Laien und von außen betrachtet sind es einfache Baucontainer, die auf den ersten Blick wenig einladend wirken. Ein wenig tröstlich scheinen nur die zahlreichen bunten Bastelfiguren und Girlanden, die an den gläsernen Eingangstüren kleben und den schmalen Baukomplex als Lernort für Kinder kennzeichnen.