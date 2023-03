Unfall in Radevormwald Lkw kippt bei Wendemanöver um – Fahrer in Kabine gefangen

Zu einem Unfall kam es am Mittwochabend im östlichen Stadtgebiet von Radevormwald, als ein 57-jähriger Fahrer mit seinem Lkw in einen Graben stürzte. Bei einem Wendemanöver kippte der Lkw in den Graben neben der unbefestigten Straße Obergraben in Radevormwald, unmittelbar an der Grenze zu Wipperfürth.