Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald Ausstellung und Literaturgottesdienst

Die Ausstellung beginnt um 16 Uhr, es geht um das diesjährige Diakonieprojekt „Christliche Initiative Romero“. Die Wanderausstellung stellt die Frage: „Was ist ein gutes Leben und wer hat ein Recht darauf?“ Sie will zum Umdenken anregen und Visionen für einen Wirtschaftswandel aufzeigen. Denn: Für eine ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Zukunft braucht es eine grundlegend andere Wirtschaft, so die Initiatoren. Während der Ausstellung bieten Konfirmandinnen und Konfirmanden Kaffee und frische Waffeln an.