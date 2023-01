Historischer Ort in Radevormwald Lions-Club-Empfang in besonderem Rahmen

Denn wichtiger, als Geld zu spenden, Netzwerke zu bilden und zu pflegen, ist van Lijf „die persönliche und eigenhändige Unterstützung von Aktionen, die auch unsere gegenseitige Freundschaft stärkt. „Ich denke dabei an die Aktion ‚Rade packt Pakete‘, für die wir vor kurzem in einem Supermarkt vor Ort Lebensmittelpakete für die Ukraine zusammengestellt und gepackt haben“, erklärt van Lijf in ihrer Ansprache. Das Engagement vor Ort noch stärker in den Fokus zu rücken und öffentlichkeitswirksam zu präsentieren, um weitere engagierte Menschen für die Mitarbeit zu begeistern, sind die erklärten Ziele. „Für die kommenden Jahre erhofft sich der Vorstand unseres Vereins eine weitere Entwicklung in diese Richtung, mit vielen neuen Projekten und Aktionen. Und genau hier setzt unsere Zusammenarbeit mit den Städten und mit Ihnen, liebe Bürgermeisterin und Bürgermeister, an“, richtete die Präsidentin ihre Worte an die Stadtoberhäupter. Neben den beiden Bürgermeistern Anne Loth aus Wipperfürth und Dietmar Persian aus Hückeswagen, wohnten auch Norbert Galonska, stellvertretender Bürgermeister von Wermelskirchen und Simon Woywod, erster Beigeordneter der Stadt Radevormwald in Vertretung von Bürgermeister Johannes Mans, der Veranstaltung bei. „Wir möchten die Zusammenarbeit in naher Zukunft verstärken und darüber hinaus, wenn sich die Themen der Vorträge dafür eigenen, unsere Treffen einem breiteren Publikum zugänglich machen.“ Dafür benötige der Club Unterstützung der vier Städte, die für solche Anlässe größere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen könnten.