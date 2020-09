Kommunalwahl in Radevormwald : Linkes Forum muss überzählige Plakate abhängen

Radevormwald Das Verwaltungsgericht gab der Stadt Recht: Die Überplakatierung der Wählergruppe ist abzulehnen. Bis Mittwochabend soll sie entfernt werden. Das Linke Forum sieht sich als Opfer ungerechter Bestimmungen.

Pro Wahl dürfen die Parteien und Wählergemeinschaften 30 Plakat-Standorte nutzen, das hatte der Wahlausschuss der Stadt entschieden. Dadurch erhalten Parteien wie die CDU, die bei mehreren Wahlen antreten, mehr Möglichkeiten zum Plakatieren. Den Protest des Linken Forums gegen diese Regelung hat das Verwaltungsgericht abgewiesen. Das Linke Forum, das in 17 von 18 Wahlbezirken antritt, könne mit der ihr genehmigten Zahl an Standorten und Plakaten in jedem Wahlbezirk in ausreichendem Umfang Wahlwerbung betreiben, urteilt das Kölner Gericht. Die Wählergruppe werde durch die Entscheidung des Wahlausschusses nicht benachteiligt.