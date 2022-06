Nahverkehr in Radevormwald : Keine Sperrung in Dahlhausen, 626 fährt normal

Radevormwald Aushänge an den Haltestellen hatten für Irritationen bei den Fahrgästen gesorgt. Die Baumaßnahme, wegen der die Strecke ab Montag über Önkfeld geführt werden sollte, ist aber kurzfristig verschoben worden.

Für Irritationen und Verwirrung unter den Radevormwalder Kunden der OVAG hat eine Ankündigung gesorgt, die in den vergangenen Tagen an den Haltestellen der Linie 626 zu sehen war. Die Linie, die zwischen Radevormwald und Wuppertal verkehrt, sollte demnach wegen einer geplanten Vollsperrung der Dahlhauser Brücke ab dem kommenden Montag einen anderen Weg fahren, nämlich über Önkfeld. Auch in der Ratssitzung am Donnerstag fragen Mitglieder des Gremiums, was es mit dieser Ankündigung auf sich habe. Von Bauarbeiten geschweige einer Sperrung war bislang an Ort und Stelle nichts zu sehen.