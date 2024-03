Kulturkreis Radevormwald Lindenberg-Revue sorgt für Furore

Vor dieser schrillen Kneipenkulisse spielt sich die umwerfende Hommage des Landestheater Detmold an die deutschen Rock-Ikone Udo Lindenberg ab. Doch nicht nur die Hits des Großmeisters weben hier eine humorvolle und berührende Geschichte zusammen. Auch bekannte Stücke der deutschen Punk- und New Wave-Szene, wie von Nina Hagen oder Nena lassen die Herzen des Publikums höherschlagen. Unter der musikalischen Leitung von Mathias Mönius zaubert das spiel- und sangesfreudige Ensemble eine faszinierende Zeitreise in die Vergangenheit der 1970er- und 1980er-Jahre, die Jugend vieler Revue-Besucher an diesem Abend in Radevormwald.