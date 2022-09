Jugendtreff in Radevormwald : „Life“ veranstaltet Herbst-Ferienspaß

Wupperorte Ab dem morgigen Mittwoch laufen die Anmeldungen für die Aktionen in den kommenden Herbstferien. Auf dem Programm stehen mehrere Ausflüge.

Am Mittwoch, 5. Oktober, startet die erste Aktion. Dann geht es in den Freizeitpark Ketteler Hof. Zwei Tage später, am 7. Oktober können Mädchen und Jungen zwischen 14 und 18 Jahren die Bergische Sportarena in Wermelskirchen kennenlernen. „Cool Runners Gevelsberg“ steht auf dem Programm des 10. Oktobers. An der Fahrt können Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren teilnehmen. Am 12. Oktober bietet das „Life“ eine Fahrt zum „Buddy Bash“ in Köln an, ein Besuch im Wildpark Reuschenberg steht am Freitag, 14. Oktober, auf dem Programm.