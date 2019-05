Geänderte Öffnungszeiten : „life-ness“ schließt Bad und Sauna an zwei Tagen

Radevormwald Der Fachkräftemangel zwingt das Freizeit-Center dazu, seine Öffnungszeiten ab kommenden Montag, 3. Juni, zu verändern. Ab dann bleiben Schwimm- und Sportbad sowie die Saunalandschaft montags und donnerstags für die Öffentlichkeit geschlossen.

„Generell reagieren wir mit den geänderten Öffnungszeiten auf unsere Ressourcen, aber auch auf Angebot und Nachfrage in einem stetig härter umkämpften Wettbewerb“, sagt Eden. Montag und Donnerstag seien die vom Kundenstrom her schwächsten Tage im „life-ness“. Außerdem zähle die Einrichtung an den beiden Tagen durch Vereine und Schulen ohnehin schon so viele Gäste, dass es häufiger auch schon zu Engpässen in den Umkleiden mit den normalen Gästen gekommen sei. „Das sind für uns schon richtige Großkampftage“, sagt Eden.

Auch in der Sauna gibt es Veränderungen: Sie bleibt donnerstags ab sofort ganztägig geschlossen, bislang war von 9.30 bis 15 Uhr Damensauna und von 15 bis 22 Uhr gemischte Sauna. „Auch hier hatten wir einen sehr geirngen Zuspruch, das war unser schlechtester Tag von der Auslastung“; erläutert Eden. Als „Bonbon“ und „Versuchsballon“ versteht der Bädermanager das Angebot einer ganztägigen Damensauna an jedem ersten Samstag im Monat. „Da ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal“, findet Eden. Dienstag öffnet die Sauna ab 3. Juni schon um 9.30 Uhr statt wie bislang erst um 14 Uhr, und auch an den anderen Tagen sind die Zeiten großzügiger geplant von 9.30 bis 22 Uhr und am Wochenende bis 20 Uhr. Mit all den Änderungen bei den Öffnungszeiten sind allerdings noch keine Preiserhöhungen verbunden, betont Eden. Aufsichtsrat und Mitarbeiter seien über die Änderungen informiert worden. Eden betont, dass das Schwimmbad die eigentliche Existenzberechtigung für das „life-ness“ darstelle. Die oberste Priorität habe dann das Schulschwimmen als Hoheitsaufgabe, dann kämen die Vereine als freiwillige Leistung, erst an dritter Stelle das öffentliche Schwimmen und mit noch weniger Bedeutung die Sauna. Hinzu komme das Nessi-Kinderland mit einem Sechs-Tage-Betrieb und einer Top-Auslastung wie Eden betont. Der Geschäftsführer kündigt weitere Einschränkungen bei Öffnungszeiten und Bäderzeiten an, falls es nicht gelinge, den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Dann müsse man zwangsläufig über die weitere Reduzierung von Standards sprechen.