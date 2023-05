Konzert in Radevormwald Liedermacherin Petra Halfmann gastiert in Dahlerau

Besonders wichtig sind ihr die Auftritte in Gefängnissen. Durch Kontakt zur Gefährdetenhilfe Scheideweg in Hückeswagen kam es zu einem ersten Konzert in einer solchen Umgebung. Diese Erfahrung habe sie so bewegt, berichtet Halfmann, dass Auftritte in Gefängnissen seither ein fester Bestandteil ihrer künstlerischen Arbeit sind.