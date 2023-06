Freie Evangelische Gemeinde Dahlerau Petra Halfmann schickt mit ihren Liedern den Verstand auf Reisen

Für die Eröffnung wählte Petra Halfmann, die mit Robert Reuter am Bass und Jan am Schlagzeug nicht nur instrumentale Begleitung mitgebracht hatte, sondern auch spannende Biografien, das Lied „The times they are a-changin‘“ von Nobelpreisträger Bob Dylan. Dass die Zeiten sich verändern, erzählte Halfmann im Anschluss, habe auch sie bei ihrer Anreise in die Wupperorte gemerkt. „Ich war früher öfters hier, habe sogar eine Zeit lang hier gewohnt.“ Ihr erstes Konzert in der kleinen Gemeinde war das nicht, aber das erste nach langer Zeit. „Wir freuen uns, hier zu sein.“