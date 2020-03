Uelfebad bei Radevormwald : Liebesschlösser auf der Brücke am Uelfebad werden beliebt

Liebesschlösser an den Querstangen in der Mitte der Brücke. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald In diesem Jahr soll die Holzbrücke laut der Verwaltung saniert werden – was dann mit den Treue-Symbolen geschieht, ist noch unklar.

Sie sind ein Symbol für Treue und werden mit Vorliebe an Brücken und Gittern festgemacht – die so genannten Liebesschlösser. Oft tragen die Schlösser eingraviert die Namen der Verliebten, der Schlüssel wird dann ins Wasser geworfen, als Zeichen dafür, dass die Beziehung (hoffentlich) dauerhaft ist.

Auf Radevormwalder Stadtgebiet hat es besonders die Brücke am Uelfebad den Liebespaaren angetan. Auf den Querstangen in der Mitte der Brücke, wo sich eine Art Pavillon zum Unterstehen befindet, sind bereits zahlreiche Schlösser zu sehen, manche in der Mitte, wo sich die Stangen kreuzen, andere am Rand.

Bauwerke einfach so zu verzieren, wird von den Behörden nicht immer gern gesehen. Wie steht man im Radevormwalder Rathaus zu dem Brauch? „Ein Problem ist es eigentlich nur, wenn die Sache überhand nimmt“, meint Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes. So haben die tausenden Liebesschlösser auf der Hohenzollernbrücke in Köln Folgen für die Statik. Die Verwaltung in Wuppertal äußerte im Jahr 2011 angesichts der wachsenden Zahl von Schlössern auf den Wupperbrücken Sorgen, dass der Rostschutz der Gelände leiden könne. In Berlin gilt das Anbringen der Schlösser inzwischen als Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Verwarnungsgeld von bis zu 35 Euro geahndet.

„Es ist halt ein Unterschied, ob da fünf oder 500 Schlösser hängen“, sagt Ulrich Dippel. Die Zahl an der Uelfebrücke ist derzeit noch überschaubar. „Die Brücke wird allerdings in diesen Jahr saniert“, kündigt er an. Was dann mit den romantischen Schlössern passiert, ist noch unklar. Außer an der Brücke am Uelfebad hat Dippel die einschlägigen Schlösser auch schon auf der Wupperbrücke in Dahlerau gesichtet. Dass die Uelfebrücke durch die Schlösser eine Unwucht bekommt, sei eher nicht zu erwarten, meint er. Schließlich ist das eigentliche Geländer aus Holz, dort könnten die Schlösser höchstens durch Bohrungen angebracht werden – was selbstredend verboten ist.