Asiatische Kunst in Radevormwald : Lichterfest und Kurse am Museum

Radevormwald Das Museum für Asiatische Kunst bietet wieder Yoga- und Tai-Chi-Kurse an. Am Donnerstag und Samstag findet zudem abends jeweils ein stimmungsvolles Lichterfest statt.

Das Museum für Asiatische Kunst in Radevormwald lädt für Donnerstag, 2. Juni, ab 21 Uhr zum Lichterfest ein. Dann werden rund um den Teich auf dem Museumsgelände am Sieplenbusch 1, das romantische Ambiente mit 500 entzündeten Kerzen genießen. Dazu gibt es Cocktails, Bier und Wein und chinesische Spezialitäten. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Anmeldung gebeten.

Am gleichen Tag findet von 17 bis 20 Uhr ein Yoga-Kursus an der großen Buddha-Statue statt. Die Teilnahme mit den zwei Yoga-Trainerinnen Verena Schanzenberger und Beate Schulz-Landau kostet 45 Euro. Am Samstag, 4. Juni, findet ebenfalls in der Zeit von 17 bis 20 Uhr ein Tai-Chi-Chuan-Kursus statt, die Leitung hat Martine Kipp. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Auch an diesem Abend findet ab 21 Uhr das Lichterfest rund um den Museumsteich statt.