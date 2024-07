Museum in Radevormwald Lichterfest mit Konzert und Modenschau

Sänger Tim Francis, der aus England stammt, begeistert die Hörer mit seiner warmen Soul-Stimme, Gitarrist Bernd Uthoff begleitet versiert an den Saiten. Beide präsentieren Songs aus den Bereiche Blues, Country, Jazz und Soul. Von Klassikern wie „Ain’t no sunshine“ von Bill Withers bis zu jüngeren Hits wie „Happy“ von Pharrel Williams reicht das Repertoire. Auch deutsche Lieder, etwa von den Kölsch-Rockern BAP oder Marius Müller-Westernhagen, hat das Duo in seinem Song-Bestand.